È in onda dal 25 settembre, ogni martedì alle 21.00, la seconda stagione di Untraditional, serie scritta e ideata da Fabio Volo.

Una fiction in cui Volo realizza il suo sogno, produrre una serie tv ambientata a New York. Il tutto, chiaramente, politicamente scorretto.

16 episodi da 30 minuti ciascuno che andranno in onda su Comedy Central (canale 128 di Sky), oltre a due puntate speciali di Best Of e a uno viaggio da un’ora con nel backstage.

Tutte le info sul sito ufficiale di Comedy Central.