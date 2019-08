Ewan McGregor tornerà nei panni di Obi-Wan Kenobi in una serie di Disney+

Dopo mesi di rumor, la conferma è arrivata alla D23 Expo: Ewan McGregor tornerà a interpretare il maestro Obi-Wan Kenobi in una serie tv originale, esclusiva della nuova piattaforma streaming Disney+. A rivelarlo è stato proprio l’attore, che ha presentato lo show sul palco della conferenza insieme a Kathleen Kennedy, presidente di LucasFilm. «Kathleen, per favore, puoi chiedermi se tornerò a interpretare Obi-Wan?», ha detto McGregor. La risposta, ovviamente, è sì: «Finalmente, dopo quattro anni di risposte vaghe, posso dire la verità».

«Abbiamo realizzato tutte le sceneggiature e siamo pronti per iniziare le riprese il prossimo anno», ha aggiunto Kennedy. Purtroppo non sono stati rivelati altri dettagli, come la data d’uscita e il numero di episodi, e non sappiamo se McGregor sarà affiancato da altri attori della saga originale. Nel frattempo, possiamo consolarci con The Mandalorian, altra serie ambientata nell’universo di Star Wars con protagonista Pedro Pascal, in arrivo il prossimo 12 novembre.