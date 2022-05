Eurovision 2022, Zelensky chiede di votare per l’Ucraina

«A breve, nella finale dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra terra. E credo che alla fine la parola sarà: vittoria! Europa, vota la Kalush Orchestra». A parlare è il presidente Volodymyr Zelensky, che poche ore prima dell’inizio dello show ha pubblicato su Telegram un video in cui invita il pubblico a votare per i rappresentanti dell’Ucraina.

«Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l’Ucraina», scrive Zelensky. La Kalush Orchestra è tra i favoriti alla vittoria finale: secondo i pronostici dei bookmakers, la loro Stefania potrebbe superare Mahmood e Blanco, Sam Ryder del Regno Unito e Cornelia Jakobs per la Svezia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Il risultato finale dell’Eurovision sarà deciso per il 50% dal televoto e per il 50% dai voti assegnati dagli altri Paesi, con il classico meccanismo dei punti dati a dieci canzoni diverse (12 alla migliore, 10 alla seconda e così via). Stefania, la canzone della Kalush Orchestra, non parla direttamente della guerra, ma è una lettera d’amore alla madre del frontman Oleh. La band la racconta in questa intervista.