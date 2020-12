Elodie e Achille Lauro saranno a Sanremo

A parlare è Amadeus: Achille Lauro ed Elodie saranno al prossimo festival di Sanremo. Non come cantanti in gara, dato che il cast è già stato annunciato, ma sotto una nuova veste. «Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera», dice il conduttore. «Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri».

Ma gli ospiti fissi non finiscono qui perché sul palco dell’Ariston ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic: «Ci sarà senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo». Qualche ore fa Amadeus ha anche risposto ai rumor secondo i quali all’Ariston ci sarà un pubblico fisso che soggiornerà su una nave da crociera: «Stiamo valutando varie ipotesi per ogni categoria, dal pubblico alla stampa. In qualunque situazione arriveremo, comunque, dovranno essere seguiti i protocolli sanitari. Dopo le feste cominceremo a formalizzare il tutto».