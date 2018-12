Ed è subito Natale: i concorrenti di X Factor cantano “Sleigh Bells” nel nuovo spot di Sky

Quest’anno per la prima volta nella storia di X Factor, tutti i 12 concorrenti del live hanno reinterpretato una tra le canzoni natalizie più famose, vale a dire Sleigh Bells. E noi abbiamo la fortuna di avere in esclusiva il video backstage delle riprese dello spot, oltre che delle immagini dei concorrenti alle prese con le registrazioni in studio. E fra addobbi, cuccioli davanti al caminetto, luminarie e alberelli, è facile che cali in un attimo un’aura di magia natalizia.

Composta nel 1948 da Leory Anderson e tradotta in almeno sette lingue, la canzone da allora è stata reinterpretata un po’ da tutti i più grandi: da Ella Fitzgerald alle TLC, da Neil Diamond alle Spice Girls.

Il brano, che fa da colonna sonora allo spot natalizio di Sky in onda in questi giorni, lo si trova anche nelle playlist a tema natalizio di Spotify. Nel caso vi fosse presa quella voglia irrefrenabile di scartare regali, ma che fino al 25 bisogna tenere a bada.