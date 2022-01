Ecco quando torna ‘LOL – Chi ride è fuori’

Segnatevi questa data: 24 febbraio. È il giorno di debutto della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori che arriva in esclusiva su Prime Video con sei nuove puntate.



Il comedy show Amazon Original, che vedrà sfidarsi a colpi di gag un nuovo cast: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni, sotto lo sguardo del game master Fedez affiancato da Frank Matano, già concorrente della prima stagione.



Come sempre, i primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale che decreterà un unico vincitore: lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio tutte le sei ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.