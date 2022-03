Ecco quando potremo vedere ‘House of the Dragon’

Segnatevi questa data: 22 agosto. È il giorno in cui finalmente debutterà – su Sky (e in streaming su NOW) in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana – House of the Dragon, l’attesissima serie HBO tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin.



Ambientata 200 anni prima degli eventi si Game of Thrones, lo show racconta la storia della Casa Targaryen in dieci episodi girati nel Regno Unito. E vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans.





Insieme al fatidico giorno di debutto sono state diffuse anche nuove immagini dei personaggi: dal re Viserys Targaryen (Considine), scelto dai signori di Westeros per succedere al vecchio sovrano Jaehaerys, al principe Daemon Targaryen (Smith), suo fratello minore ed erede al trono, nonché guerriero impareggiabile e cavalcatore di draghi; da Alicent Hightower (Cooke), figlia di Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re, aka la donna più attraente dei Sette Regni, alla principessa Rhaenyra Targaryen (D’Arcy), primogenita del sovrano, di puro sangue Valyriano e che cavalca draghi.



E intanto, se volete arrivare preparati, potete vedere (o ri-vedere) Game of Thrones on demand su Sky e in streaming su NOW.