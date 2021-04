Ecco quando inizieranno le riprese della reunion di ‘Friends’

La reunion di Friends è una delle produzioni più attese che sono state bloccate dalla pandemia, ma è finalmente tutto pronto per iniziare le riprese. Una fonte ha confermato che a Variety che lo speciale senza sceneggiatura inizierà a essere registrato a Los Angeles la prossima settimana. HBO Max per ora ha rifiutato di commentare.



Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc torneranno sul set originale della sitcom, lo Stage 24 negli studi di Warner Bros. a Burbank. Ognuno di loro incasserà 2,5 milion di dollari per la propria partecipazione.

L’indiscrezione della fonte di Variety è stata confermata dalle parole di Schwimmer, che ha rivelato al The Graham Norton Show (andato in onda nel Regno Unito venerdì 2 aprile e previsto negli Stati Uniti su BBC AMERICA per il 9 aprile): «Vado a Los Angeles – gireremo la reunion di Friends la prossima settimana. Vedrò tutti per la prima volta dopo molti anni», ha detto l’attore.





Anche se non poteva sbottonarsi molto, David ha confermato che lui e le sue co-star appariranno come se stessi: «Non c’è niente di sceneggiato, non siamo nei personaggi. Siamo noi stessi, anche se c’è una parte dello speciale che non voglio rivelare, ma leggiamo tutti qualcosa», ha sottolineato.



Dietro la macchina da presa ci serà Ben Winston che, insieme gli attori, sarà anche tra i produttori esecutivi con i creatori di Friends Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. In origine, lo show doveva essere uno degli speciali di lancio di HBO Max lo scorso anno, ma le riprese sono state ritardate dalla pandemia.

Anche lo scenografo Greg Grande ha pubblicato su Instagram uno scatto del mitico appartamento di New York con i suoi riconoscibilissimi divani.



Lo speciale accompagnerà i 236 episodi della serie NBC andata in onda tra il 1994 e il 2004, annunciata lo scorso anno da WarnerMedia come punta di diamante della piattaforma di streaming.