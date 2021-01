Ecco quando debutterà la seconda parte di ‘Lupin’ su Netflix

Dopo il cliffhanger a dir poco da manuale (no spoiler) alla fine dei primi cinque episodi, che lasciava gli spettatori incavolati neri, Netflix ha annunciato che la seconda parte di Lupin, la serie originale francese con Omar Sy, arriverà sulla piattaforma in estate.

Lo show, che è stato nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi, tornerà con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight).

In occasione dell’annuncio è stata rilasciata anche una featurette speciale in cui Omar Sy racconta tutti i volti di Assane Diop (che trovate in testa all’articolo) Arsenio Lupin è conosciuto per il suo abito. Assane Diop, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di seminare il caos nella società. «Lupin è il personaggio ideale per un attore», afferma Sy.