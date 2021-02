Ecco il cast della serie su ‘The Last of Us’

L’adattamento di The Last of Us per HBO ha trovato il suo Joel e la sua Ellie: saranno Pedro Pascal e Bella Ramsey a interpretare i protagonisti. La conferma è arrivata anche su Twitter da Neil Druckmann, scrittore e direttore creativo del videogioco e co-creatore della serie.



Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021





Se lo sviluppo del progetto è stata annunciato per la prima volta a marzo, l’ok è arrivato a novembre. Basato sull’omonimo videogioco, la serie si svolge vent’anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel, un burbero sopravvissuto, viene assunto per portare Ellie fuori da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un lavoro di poco conto diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

Pascal è il volto (più o meno di) della celebratissima serie The Mandalorian ed è tra i protagonisti, al fianco di Gal Gadot e Kristen Wiig, di Wonder Woman 1984 (in uscita in digitale il 12 febbraio).



Ramsey invece ha intepretato il ruolo di Lyanna Mormont in Game of Thrones, diventando uno dei supporting più amati. Il personaggio Ellie è un’orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato. Nello show si sforza di bilanciare il suo istinto di rabbia e sfida con il suo bisogno di connessione e appartenere a qualcosa.

The Last of Us è stato pubblicato nel 2013 con consensi unanimi da parte dei critici dei fan. Lo scorso anno il gioco ha venduto oltre 20 milioni di copie in totale e ha vinto numerosi premi. The Last of Us Part II è stato rilasciato a giugno.