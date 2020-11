Ecco come Alessandro Cattelan ha annunciato il ritorno a ‘X Factor’

Alessandro Cattelan tornerà a presentare X Factor già dalla puntata di stasera? A giudicare dal suo profilo Instagram, pare proprio di sì: il conduttore ha pubblicato un piccolo video dove balla al ritmo di Without Me di Eminem, in particolare sulla parte che fa «guess who’s back, back again?». In più, una citazione inequivocabile: “‘Cause it feels so empty without me” (Sembra tutto così vuoto senza di me). Cattelan era risultato positivo al coronavirus il 3 novembre. Tolte le gag “in remoto” a inizio puntata, per due settimane è stato sostituto da Daniela Collu, di solito presentatrice di Hot Factor, che se l’è cavata piuttosto bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

La puntata di stasera, il quarto live, sarà divisa in due parti. Nella prima gli artisti riproporranno i loro inediti (Bomba di Vergo, Attenti al Loop di N.A.I.P., Cuore Nero di Blind e così via), nella seconda porteranno delle cover, tra cui Fedeli alla linea dei CCCP (affidata a N.A.I.P.), Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics (Melancholia), un medley tra Mango e Rosalia (Vergo) e Rapide di Mahmood (cantata da Casadilego).