Ecco chi sono i giudici di X Factor 2020

Si avvicina settembre e l’inizio della nuova stagione di X Factor, tanto che stasera Alessandro Cattelan ha annunciato i nomi dei quattro giudici della nuova edizione. Al tavolone di Sky Uno siederanno Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika e Hell Raton.

Sei i primi tre nomi circolavano già nelle scorse ora, erano pochi a dar per certo il nome di Hell Raton, fondatore della Machete Crew (insieme a DJ Slait, Salmo). Classe 1990, insieme a Emma è la new entry di quest’anno. Alla conduzione il rodatissimo Alessandro Cattelan. «Voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie», ha dichiarato Hell Raton. «Questa edizione sarà “diversa” dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno», aggiunge Emma. Ora però tempo di casting, che son già iniziati.