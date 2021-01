È ufficiale: ‘Sex and the City’ continua

È ufficiale: ci sarà un “revival” di Sex and the City. Dopo mesi di rumour, arriva la conferma che le avventure di Carrie Bradshaw & Co. andranno avanti su HBO Max. Ma la “compagnia” si restringe. In And Just Like That…, questo il titolo del nuovo capitolo, ci saranno Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte), ma sarà assente – come vociferato da tempo – Kim Cattrall, la Samantha della serie originale e dei successivi film, che ha rotto con la banda. Parker, Nixon e Davis figureranno anche come produttrici esecutive accanto a Michael Patrick King, regista di molti episodi della serie e dei film usciti nel 2008 e nel 2010.

And Just Like That… sarà una serie in dieci puntate sugli amori e le amicizie delle tre amiche cinquantenni. Il set dovrebbe partire la prossima primavera a New York. Le tre protagoniste hanno dato l’annuncio su Instagram con un breve teaser: si vedono immagini di Manhattan, il titolo della serie e la frase «The story continues…», più la voce off di SJP, diventata un tratto distintivo della serie creata da Darren Star nel 1998 sulla base del libro di Candace Bushnell.

«Sono cresciuta con questi personaggi, non vedo l’ora di scoprire la loro evoluzione in questo nuovo capitolo», dice Sarah Aubrey, capo dei contenuti originali di HBO Max. «Ci saranno ironia, sincerità e l’adorata città che ha sempre definito queste eroine».

Anche se tecnicamente non sarà un rifacimento dell’originale, il nuovo Sex and the City è inserito da HBO Max nel gruppo di reboot di celebri titoli televisivi attualmente in produzione. Tra questi, sono previste anche le riedizioni di Gossip Girl e True Blood.