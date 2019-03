È ufficiale: ecco chi sono i giudici di The Voice 2019

'Questa notte mi ha aperto gli occhi', il doc (di e) con Roberto Bolle a riflettori spenti

L’Étoile porta lo spettatore nelle città in cui si esibisce e incontra uno scrittore per ognuna delle 4 puntate: Jonathan Coe a Londra, David Pearce a Tokyo, Michele Serra a Milano e Roberto Saviano a New York.