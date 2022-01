È ufficiale: ci sarà una seconda stagione di ‘Squid Game’

Ora è davvero ufficiale: Squid Game avrà una seconda stagione, e stavolta è Netflix a dare la conferma. «L’universo di Squid Game è appena iniziato», ha detto il co-CEO e chief content officer Ted Sarandos.



In precedenza il creatore della serie Hwang Dong-hyuk aveva detto che la serie sarebbe tornata, ma nessuna conferma era arrivata dal colosso dello streaming. «C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta che non abbiamo avuto quasi scelta!», aveva detto Hwang solo qualche mese fa.



A oggi Squid Game è lo show più visto di Netflix con oltre 111 milioni di spettatori che hanno visto la serie “made in South Korea” nei primi 25 giorni dal lancio, più di qualsiasi altro titolo finora. «Non ci aspettavamo questo fenomeno su scala internazionale», ha dichiarato Sarandos.



Con questi numeri, Squid Game ha battuto il primato finora detenuto da Bridgerton di Shonda Rhimes: “solo” 82 milioni di spettatori nei primi 28 giorni dall’uscita sulla piattaforma. Fino alla prossima stagione, si intende.