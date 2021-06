È ufficiale: annunciata la quinta stagione di ‘SKAM Italia’

La notizia che molti fan (e non solo) aspettavano è stata confermata. È stata annunciata la quinta stagione di SKAM Italia, la serie di Cross Productions tratta da un format norvegese e adattata per l’Italia da Ludovico Bessegato. La quarta stagione, che vedeva al centro la storia di Sana (Beatrice Bruschi), è stata distribuita su Netflix.

A dare l’annuncio della nuova stagione è stata la stessa Netflix con un post su Instagram che ripercorre le stagioni precedenti: «Finalmente ci siamo. Abbiamo sfondato quel soffitto, tutti insieme: stiamo lavorando a #SkamItalia 5, in arrivo nel 2022 solo su Netflix».

La quarta stagione di SKAM Italia si chiudeva con gli esami di maturità del gruppo di amici romani. Non sappiamo ora come procederanno le loro vite, né quale dei protagonisti avrà lo “spotlight”, come da tradizione della serie.

Ecco il post condiviso da Netflix: