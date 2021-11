È stata confermata la seconda stagione di ‘Squid Game’

La stagione 2 di Squid Game, la serie-fenomeno Netflix dell’annata, è stata confermata.

A farlo è stato lo stesso showrunner e regista Hwang Dong-hyuk, che, interpellato la sera scorsa sul red carpet di un evento a Los Angeles dedicato alla serie, si è lasciato sfuggire poche parole che ormai però suonano come un annuncio ufficiale.

«C’è stata molta pressione, tantissimo amore e una grandissima richiesta di una seconda stagione», ha detto. «Non avevamo altra scelta».

«Confermo che ci sarà una stagione 2», ha aggiunto. «È già tutta nella mia testa, attualmente sono nella fase di processo creativo. Ma è ancora troppo presto per dire cosa succederà, e come».

Con quasi 150 milioni di spettatori su scala globale, Squid Game è il titolo che ha polverizzato tutti i record sulla piattaforma di Ted Sarandos, generando un fenomeno di costume globale senza precedenti.

Ecco le parole di Hwang Dong-hyuk a proposito della stagione 2:

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

