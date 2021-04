È morto Walter Olkewicz, il Jacques Renault di ‘Twin Peaks’

Il caratterista Walter Olkewicz, conosciuto per i suoi ruoli in Twin Peaks e Grace Under Fire, è morto all’età di 72 anni.



Lo ha comunicato il figlio, lo sceneggiatore Zak Olkewicz a The Hollywood reporter. Negli ultimi 20 anni Walter aveva sofferto di molti problemi di salute che lo avevano costretto a prendersi una pausa dalla recitazione. In Twin Peaks, Olkewicz era il barista e croupier canadese Jacques Renault, comparso la prima stagione. Ruolo che aveva interpretato anche nella terza serie, andata in onda nel 2017.