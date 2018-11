È morto Sandro Mayer

Il giornalista Sandro Mayer è morto stanotte al Fatebenefratelli di Roma. Aveva 77 anni. Conosciuto al grande pubblico per le sue partecipazioni televisive in veste di opinionista in programmi come Ballando con le Stelle, Mayer è stato direttore del settimanale Gente per più di 20 anni, oltre a dirigere, dal 2004, molte testate del gruppo Cairo Editore.

Nato a Piacenza nel 1940, Mayer si era laureato in Scienze Politiche e, nel 1983 era approdato a Gente, diretto da lui fino al 2003.

Le cause del decesso non sono ancora state rese pubbliche.