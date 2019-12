È morto a 82 anni l’attore americano Ron Leibman, star di molti show del piccolo schermo come Friends e I Soprano.

La notizia è arrivata dal suo agente tramite comunicato stampa. Durante la sua carriera, Leibman ha interpretato, oltre allo scontroso padre di Rachel in Friends, anche Dr. Lior Plepler nei Soprano e Stan Villani in Law & Order. Leibman aveva cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 1956, con piccoli ruoli a teatro e in TV. Nel 1979 aveva vinto un Emmy per la serie Kaz.