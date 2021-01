È morto Larry King

Larry King, tra i più famosi conduttori televisivi e radiofonici, è morto sabato mattina all’età di 87 anni.

«Con profonda tristezza, Ora Media annuncia la morte del nostro co-fondatore, conduttore e amico Larry King, che è morto questa mattina all’età di 87 anni al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles», ha annunciato il profilo Twitter ufficiale di King. Al momento la causa della morte non è stata resa nota, anche se la notizia è arrivata dopo che era stato rivelato che il conduttore stava combattendo contro il coronavirus.

«Per 63 anni e attraverso le piattaforme radio, tv e media digitali, le migliaia di interviste di Larry, i premi e l’acclamazione globale sono una testimonianza del suo talento unico e duraturo. Inoltre, mentre il suo nome appariva nei titoli dei programmi, Larry ha sempre visto i soggetti delle sue interviste come le vere star, e lui stesso come un mero intermediario imparziale tra l’ospite e il pubblico. Che stesse intervistando un presidente degli Stati Uniti, un leader straniero, una celebrità, un personaggio coinvolto in uno scandalo o un uomo qualunque, a Larry piaceva fare domande brevi, dirette e non complicate. Credeva che le domande concise di solito fornissero le migliori risposte, e non aveva torto».





King ha combattuto altri problemi di salute nel corso degli anni, tra cui il cancro alla prostata e il diabete di tipo due. Nel 1987, era stato colpito da un attacco di cuore che ha richiesto un intervento chirurgico, mentre nel 2017 ha subito un intervento per rimuovere un tumore maligno al polmone.

All’inizio di quest’anno, due dei figli adulti di King – Andy e Chaia – sono morti a poche settimane l’uno dall’altro. Nonostante le tragedie, King ha continuato a pubblicare nuovi episodi della sua serie YouTube Larry King Now, con l’episodio più recente in anteprima due settimane fa. A maggio, King ha anche annunciato i piani per entrare nel mondo del podcasting.

King, nato a Brooklyn, ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’50 come giornalista a Miami, prima di espandere il suo repertorio radiofonico alle interviste alle celebrità e al commento di eventi sportivi. Nel 1978, King ha lanciato la sua trasmissione nazionale Larry King Show, che ha continuato a condurre anche dopo che il suo show televisivo Larry King Live è andato in onda sulla CNN nel 1985.

Altrettanto abile nell’intervistare celebrità, politici, teorici della cospirazione, sensitivi e altri notiziari, lo show di King sulla CNN è andato in onda ogni sera dal giugno 1985 al dicembre 2010, con ospiti che vanno dai presidenti degli Stati Uniti e Vladimir Putin a Frank Zappa e Prince.



«Non mi sono mai seduto con un presidente degli Stati Uniti o un leader mondiale o il capo di un paese e ho pensato, ‘whew, questo è il capo di un paese – devo essere diverso! Cosa direbbe un uomo per strada a Chirac di Francia se avesse la possibilità di parlargli?».

Donald Trump è stato un altro ospite frequente di King decenni prima della sua presidenza, presenziando anche in uno speciale per il 25° anniversario dedicato al conduttore; in una clip riemersa da un’intervista del 1987, Trump ha ammesso a King di non avere alcun desiderio di candidarsi alla presidenza e ha criticato la politica estera dell’allora presidente Ronald Reagan:





King ha vinto due Peabody Awards per il suo lavoro ed è stato inserito sia nella National Radio Hall of Fame che nella Broadcasters Hall of Fame. Dopo la sua uscita dal Larry King Live, il conduttore è passato al Larry King Now e al Politicking With Larry King, lanciati rispettivamente nel 2012 e nel 2013. Ha anche fatto innumerevoli apparizioni sullo schermo in spettacoli televisivi e film – per lo più interpretando se stesso – tra cui ruoli in 30 Rock, Murphy Brown, Ghostbusters, Frasier, Primary Colors e American Crime Story.