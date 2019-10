È morta Roberta Fiorentini, l’attrice di Boris

È morta a 70 anni l’attrice romana Roberta Fiorentini, nota al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo in Boris, la serie in cui interpretava la segretaria di produzione Itala, fedele spalla del maestro René Ferretti.

Figlia di Fiorenzo Fiorentini, attore e sceneggiatore per l’avanspettacolo, la tv e il cinema, Roberta Fiorentini ha passato tutta la sua vita sul set, recitando in film come Io e lei di Mariasole Tognazzi, Un Matrimonio da Favola di Carlo Vanzina, Henry di Alessandro Piva e L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino. L’ultimo ruolo è stato per Un Natale a 5 stelle, il cinepanettone dei Vanzina realizzato per Netflix.