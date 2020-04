È morta Patricia Millardet, la giudice de ‘La Piovra’

Aveva 63 anni Patricia Millardet, attrice francese conosciuta nel nostro paese soprattutto per il ruolo del coraggioso magistrato Silvia Conti nella serie tv La piovra, al fianco di Michele Placido.

Si è spenta all’ospedale San Camillo di Roma in seguito a una crisi cardiaca. Nata nel 1957 a Mont-de-Marsan, la Millardet viveva in Italia dalla fine degli anni ’80. Molte le sue apparizioni cinematografiche e televisive. Uno dei suoi primi lavori fu la comparsa ne Il tempo delle mele 2, mentre il suo primo ruolo italiano fu Assicurazione sulla morte, film tv di Carlo Lizzani. Fino ad arrivare all’enorme successo di pubblico col ruolo del magistrato antimafia Silvia Conti. Nel 2002 qualcuno mise in giro la voce secondo la quale l’attrice avrebbe tentato il suicidio ingerendo barbiturici. Ma fu lei stessa a smentire: «Ero svenuta perché mangiavo poco e volevo dimagrire. Nessun tentato suicidio».