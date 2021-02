È in arrivo una serie reboot di ‘Fantaghirò’

Tutto vero: è in arrivo un reboot della saga cult fantasy (e femminista prima che diventasse cool) diretta da Lamberto Bava. La Lotus Production, guidata da Marco Belardi, è al lavoro sullo sviluppo di Fantaghirò: la regina dei due regni, serie live action scritta dai White Rabbits per la regia Nicola Abbatangelo, Creative Producer del dipartimento Lotus Factory e regista del musical di prossima uscita The Land of Dreams.

“Fantaghirò: la regina dei due mondi è ispirata alla fiaba popolare italiana trascritta dal dialetto in lingua da Italo Calvino”, recita il comunicato ufficiale. “Le riprese inizieranno nel 2021”. Non ci sono altri dettagli a disposizione per ora, ma ovviamente è caccia all’attrice che avrà una grande responsabilità: vestire il ruolo (e l’improponibile taglio di capelli a scodella) dell’amatissima principessa ribelle che è stato reso celebre da Alessandra Martines.