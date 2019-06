Dopo la serie, gli influencer di Instagram stanno invadendo Chernobyl

Dopo il successone dell’omonima serie TV, la cittadina abbandonata di Chernobyl sta vivendo una vera e propria invasione di instagrammer e influencer (c’è differenza? Boh).

La zona attorno alla centrale nucleare, protagonista del mostruoso incidente del 1986, è visitabile da ormai otto anni, così come i resti dell’adiacente cittadina fantasma di Pripyat. Ma con lo scoppiare della febbre della serie di HBO, che per noi è un capolavoro disturbante, il sito sta notando un aumento delle visite di oltre il 35% rispetto all’anno scorso, sostiene CNN.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.

If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.

— Craig Mazin (@clmazin) 11 giugno 2019