Dopo ‘Doc – Nelle tue mani’, Luca Argentero parteciperà a un progetto su ‘Sandokan’

Dopo lo stratosferico successo di Doc – Nelle tue mani su Rai 1 (e in attesa della seconda stagione), Luca Argentero lavorerà a un altro progetto con un’aspettativa di pubblico altrettanto clamorosa. L’amatissimo attore torinese dovrebbe interpretare Yanez al fianco del Sandokan di Can Yaman, divo turco adorato dal pubblico di casa nostra per la soap Daydreamer. Per quest’ultimo si tratterebbe del primo progetto italiano.

L’annuncio arriva da Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, che nell’ultimo anno ha prodotto anche lo stesso Doc e Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Prima Yaman e Argentero presteranno le loro voci ai personaggi per un podcast radiofonico, grazie a una partnership tra Lux Vide e RTL 102.5. L’idea è che poi il tutto si trasformi in una fiction televisiva, con l’attore turco sulle orme del Sandokan di Kabir Bedi.