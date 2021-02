Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge saranno i protagonisti della serie di Mr. & Mrs. Smith

Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge saranno autori e protagonisti della serie di Mr & Mrs. Smith, reboot del film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie prodotto da Amazon Studios. Lo hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram. Insieme ai due – che hanno già lavorato insieme a Solo: A Star Wars Story –, la serie verrà scritta da Francesca Sloane (Atlanta, Fargo), e uscirà nel 2022.

Secondo la ricostruzione di Hollwood Reporter, il progetto fa parte di un accordo più ampio tra Phoebe Waller-Bridge e Amazon Studios. La creatrice e protagonista di Fleabag non ha interpretato un ruolo da protagonista per due anni, che ha passato lavorando al film di James Bond No Time To Die, alla serie HBO Run e a un video per Phoebe Bridgers.

Per Donald Glover, invece, il 2021 doveva essere l’anno del ritorno di Atlanta. La produzione della serie, però, è stata rallentata dalla pandemia e non è chiaro quando i nuovi episodi andranno finalmente in onda. 3.15.20, l’ultimo album del suo alter ego musicale Childish Gambino, è uscito a marzo 2020: ne abbiamo parlato qui.