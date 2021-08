‘DOC – Nelle tue mani’, in un video l’esortazione a vaccinarsi

«Ormai mi conoscete, dico sempre quello che penso. E la verità è che il virus è ancora là fuori…». A parlare è Luca Argentero nei panni di Andrea ‘Doc’ Fanti, il personaggio che interpreta nella hit di Rai 1 DOC – Nelle tue mani, in un video pubblicato sul profilo Instagram di LuxVide, la società di produzione della serie. Una vera e propria esortazione a vaccinarsi: «Medici e infermieri ci sono e ci saranno sempre», dice, «ma non possono vincere questa battaglia da soli. Per proteggerci dal virus hanno bisogno di noi, di ognuno di noi! Vacciniamoci e vinciamo insieme».







Le riprese della seconda stagione della serie sono partite a metà maggio. Insieme ad Argentero, per la seconda stagione sono tornati tutti i protagonisti: da Matilde Gioli (Giulia Giordano) a Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna), da Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini) a Alberto Malanchino (Gabriel Kidane). E poi Simona Tabasco (Elisa Russo), Silvia Mazzieri (Alba Patrizi), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Raffaele Esposito (Marco Sardoni), Elisa di Eusanio (Teresa Maraldi), Giovanni Scifoni (Enrico Sandri). Sembra che la trama affronterà anche il Covid e l’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo. Dietro la macchina da presa ci saranno ancora una volta Jan Michelini, ormai per tutti il “papà” di Doc, e Ciro Visco.



Non ci sono ancora notizie certe invece sulla messa su Rai 1, ma è probabile che si parli dei primi mesi del 2022.