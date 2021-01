‘Doc – Nelle tue mani’ ha fatto il botto anche in Francia

Doc – Nelle tue mani, la serie record di ascolti di Rai 1 che ha convinto anche i più fiction-scettici, è un successo anche in Francia. Sono andati in onda ieri sera i primi episodi sulla maggiore rete francese, TF1. Risultato? 4,4 milioni di spettatori, pari al 18,1% di share. Il boom, dice l’Auditel di Francia, si registra soprattutto nella fascia di pubblico più giovane: il 30% della platea appartiene alla fascia 15-24 anni, e solo il 28% è over 50.

Il dramma ospedaliero stracult starring Luca Argentero (ma anche instant star come Pierpaolo Spollon e Gianmarco Saurino) sta conquistando mezzo mondo. Tanto che, dopo la Francia, presto arriveranno anche gli Stati Uniti, ma con un remake ad hoc: Sony Pictures ha acquistato i diritti della serie prodotta da Lux Vide. A noi, invece, non resta che aspettare la seconda stagione: si parla di un inizio delle riprese fissato per marzo 2021. Ma non c’è ancora niente di ufficiale.