‘DOC – Nelle tue mani 2’, nella clip in anteprima il Covid sta arrivando

Ci siamo, -1 alla nuova attesissima stagione di DOC – Nelle tue mani (dal 13 gennaio su Rai 1). Prima di ricominciare ad accompagnare la messa in onda con i commenti di Rolling (se vi siete persi la nostra set visit in esclusiva, recuperatela qui), ecco una clip in anteprima dei nuovi episodi. Dopo il colpo di pistola che gli ha cancellato dodici anni di memoria, Andrea Fanti (Luca Argentero) ha trovato nel reparto la sua nuova famiglia e un nuovo equilibrio di vita. Lo ritroviamo proprio lì all’inizio della stagione. Ma non può immaginare che genere di tempesta si stia per abbattere su tutti: la peggior pandemia degli ultimi cento anni, la prima nella storia di estensione globale, con Milano come epicentro mondiale. Nel video Doc avverte Agnese Tiberi (Sara Lazzaro), la moglie da cui non ricordava di aver divorziato, ma anche il direttore sanitario del Policlinico Ambrosiano, della pericolosità del virus.



Nella seconda stagione infatti Doc e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l’emergenza Covid. Ma la serie non indugerà sulla fase critica dell’emergenza sanitaria: racconterà piuttosto il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia, il grande nuovo inizio che ci aspetta, dopo che ci saremo messi alle spalle questa emergenza.