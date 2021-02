‘Django’ diventa una serie tv

Dopo la versione Unchained tarantiniana del 2012, Django diventerà una serie internazionale liberamente tratta dal classico del cinema western del 1966 by Sergio Corbucci.



Le riprese del nuovo titolo Sky Original (e Création Originale CANAL+), che promette un approccio inedito al genere, dal taglio contemporaneo e psicologico, inizieranno a maggio: 10 episodi da 60 minuti l’uno, i primi saranno diretti da Francesca Comencini (Gomorra – La Serie), che è anche direttrice artistica del progetto. Il protagonista ha il volto dell’attore belga Matthias Schoenaerts (The Danish Girl, Red Sparrow, Via dalla pazza folla, Un sapore di ruggine e ossa).



“Il selvaggio west a cavallo fra 1860 e 1870. Sarah e John hanno fondato New Babylon, una città di emarginati, popolata da uomini e donne di ogni estrazione, razza e credo, che accoglie tutti a braccia aperte”, si legge nella sinossi ufficiale. “Perseguitato dal ricordo dello sterminio della sua famiglia, avvenuto otto anni prima, Django continua a cercare sua figlia, convinto che sia sopravvissuta al massacro. Rimarrà scioccato nel ritrovarla a New Babylon, in procinto di sposare John. Ma Sarah, che ora è una donna adulta, vuole che Django se ne vada, poiché teme che restando possa mettere a repentaglio New Babylon. Django, però, crede che la città sia in pericolo e non è assolutamente disposto a perdere sua figlia una seconda volta”.



«Questo progetto mi ha catturata fin da subito, anche grazie a personaggi femminili estremamente forti», afferma Comencini. «Django offre un nuovo e interessante punto di vista sull’idea di mascolinità nel genere western. È una storia universale che celebra la diversità e le minoranze».



Commissionata da Nicola Maccanico, EVP Programming Sky Italia, insieme a Nils Hartmann e Sonia Rovai che sono anche produttori esecutivi per Sky Studios (per CANAL+ da Arielle Saracco, Head of CANAL+ Création Originale, e Fabrice de la Patellière, Head of CANAL+ Drama), Django è stata creata e scritta da Leonardo Fasoli (Gomorra – La Serie, ZeroZeroZero) e Maddalena Ravagli (Gomorra – La Serie), entrambi anche co-autori del soggetto insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini; è prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz e Francesca Longardi per Cattleya e da Olivier Bibas per Atlantique Productions.