‘Disincanto’, il trailer della nuova serie fantasy di Matt Groening

Non ci sarà nessun matrimonio nel fatiscente regno medievale di Dreamland perché la principessa Bean in hangover uccide per sbaglio il futuro marito scelto per lei, il principe Gisbert di Bentwood, sull’altare. Sono queste le premesse di Disincanto la nuova serie d’animazione fantasy per adulti nata dalla mente di Matt Groening, il creatore dei Simpson e di Futurama.

“Voglio essere artefice del mio destino” dice la principessa ribelle, mentre fugge dal castello con l’esuberante compagno Elfo e del suo demone personale Luci. Lungo la strada, il trio strampalato incontrerà orchi, spiritelli, arpie, folletti, troll, trichechi e molti sciocchi umani.

Il trailer della serie, su Netflix a partire dal 17 agosto, è stato presentato ieri in anteprima al Comic Con di San Diego. A fare da brano-tema alle immagini una riedizione di Rebel Rebel di David Bowie in chiave medievale.