‘Diavoli’, guarda il trailer della serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale di Diavoli, la serie thriller ambientata nel mondo della finanza che avrà come protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

La serie, in arrivo il 17 aprile su Sky e NOW TV, è stata girata tra Roma e Londra ed è tratta dall’omonimo best seller di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli). Prodotta da Sky Italia e Lux Vide, Diavoli racconta la storia di Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), spregiudicato e ambizioso Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York – London Investment Bank (NYL); Patrick Dempsey è Dominic Morgan, fra gli uomini più potenti della finanza globale, mentore di Massimo e CEO della banca.