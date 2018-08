‘Diavoli’ è la nuova serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi

Il video di 'Questa nostra stupida canzone d'amore' ha come protagonista Alessandro Borghi, e la band ha pubblicato un piccolo trailer. In autunno arriva il nuovo album, poi il tour.

Un video in cui l'attore e il cantante ammiccheranno fra di loro in maniera decisamente spinta, grandi amici nella vita e amanti per il nuovo singolo?