‘Dexter’, guarda il trailer della nuova stagione

Ci siamo quasi, Dexter sta per tornare. Dopo i teaser usciti gli scorsi mesi, al San Diego Comic-Con 2021 è stato presentato il primo trailer ufficiale. Potete vederlo qui sopra.

La nuova stagione si chiamerà Dexter: New Blood e sarà ambientata 10 anni dopo gli eventi dell’ottava stagione originale. I nuovi episodi iniziano con il serial killer che si nasconde in un’altra città sotto lo pseudonimo di Jim Lindsay. «A volte ho un impulso troppo forte da ignorare», dice nella clip al suo terapista. «Ogni giorno cammino in questo mondo, fingendo. Sapendo che se qualcuno sa chi sono, è così… Si tratta solo di mimetizzarsi».

La serie arriva il 7 novembre su Showtime.