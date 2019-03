‘Deadwood – Il film’, guarda il primo teaser

I pistoleri di Deadwood combattono tra loro e affrontano l’inarrestabile invadenza della modernità nel nuovo teaser per il sequel della serie western, in onda il 31 maggio su HBO.

Il film sarà ambientato 10 anni dopo la fine dello show, con i personaggi riuniti per celebrare lo stato ufficiale del South Dakota. Il video non svela molto in termini di trama, ma mostra un rapido montaggio di sparatorie, intrighi politici e ogni sorta di chicca dal vecchio West.

Deadwood vedrà protagonisti Ian McShane e Timothy Olyphant che riprendono i loro ruoli di Al Swearengen e Seth Bullock, insieme ad altri membri del cast come Molly Parker, Paula Malcomson, John Hawkes, Anna Gunn, Dayton Callie, Brad Dourif, Robin Weigert e altri.

Deadwood è andato in onda per tre stagioni tra il 2004 e il 2006 per un totale di 36 episodi. Nonostante il breve periodo, lo show stato acclamato dalla critica e ha conquistato diversi Emmy e un Golden Globe come miglior attore per McShane. La serie è anche al numero 23 della lista di Rolling Stone dei 100 più grandi programmi televisivi di tutti i tempi, e al numero 11 tra i più gettonati.