David Lynch dirigerà una miniserie per Netflix?

David Lynch starebbe lavorando a un progetto per Netflix, una miniserie in arrivo nel 2022. La notizia arriva da Production Weekly, un bollettino sulle produzioni in corso, che ha svelato alcuni dettagli del progetto: il titolo provvisorio è Wisteria, le riprese inizieranno a maggio 2021 ai Calvert Studios – già utilizzati per alcuni episodi di Twin Peaks – e sarà scritta e girata da Lynch. Secondo un post girato su reddit qualche mese fa, e poi ripreso dal sito Welcome to Twin Peaks, Wisteria sarebbe in cantiere già da febbraio, con un budget da 85 milioni di dollari e un numero di episodi compreso tra 13 e 25.

Il regista aveva debuttato sulla piattaforma con What Did Jack Do?, un cortometraggio, e ora sembra che sia arrivato il momento per un progetto più impegnativo. Nel frattempo, ha pubblicato sul suo canale youtube – dove dall’inizio del lockdown fa surreali previsioni del tempo – un video di auguri per Sabrina Sutherland, la produttrice di Twin Peaks con cui dovrebbe collaborare anche per la nuova serie.