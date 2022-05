Dargen D’Amico sarà giudice a X Factor

Dargen D’Amico sarà uno dei giudici di X Factor 2022. Il rapper, cantautore e produttore siederà allo stesso tavolo di Fedez – che torna per la sua sesta edizione – e Ambra Angiolini, anche lei all’esordio nel talent di Sky.

L’annuncio arriva a pochi mesi dal successo di Dove si balla, brano che Dargen ha presentato al 72° Festival di Sanremo e che nel frattempo è diventato disco di platino, e dopo l’uscita del suo ultimo album Nei sogni nessuno è monogamo (ce l’ha raccontato in questa intervista).

«Per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do», ha detto lui in un video pubblicato sui social di X Factor. La clip è divisa in due parti: nella prima Dargen scherza sulle ragioni per cui non dovrebbe fare il giudice (vestito con un accappatoio col logo del talent), nella seconda invece spiega la sua decisione.

«Voglio dare me tutto stesso per la musica italiana, che vive un momento molto delicato. La situazione è migliorata ma resta molto seria, sopratutto per quanto riguarda le realtà più capillari da sostenere, stimolare, abbracciare, da amare. Dobbiamo mettere le mani nella m… nella musica. X Factor 2022: le mani nella musica».

In attesa dell’annuncio del quarto giudice, sono state confermate le date delle registrazioni delle audition, da quest’anno di nuovo con il pubblico in presenza. L’appuntamento è al 4, 5, 7, 8 e 12 giugno all’Allianz Cloud di Milano. I casting sono ancora aperti: tutte le informazioni sono a questo link.