Cynthia Erivo interpreterà Aretha Franklin nella terza stagione di ‘Genius’

National Geographic ha annunciato che Aretha Franklin sarà la protagonista della terza stagione della serie antologica Genius, come riporta l’Hollywood Reporter. La regina del soul sarà interpretata dalla cantante e attrice Cynthia Erivo, che vedremo prossimamente in Harriet e che ha già vinto un Tony e Grammy per il suo lavoro nel revival de Il colore viola a Broadway.

Genius: Aretha sarà un resoconto definitivo e autorizzato della vita della Franklin. La serie includerà diversi successi della star, tra cui I Never Loved a Man (the Way I Love You), Chain of Fools, Don’t Play That Song (You Lied) e Baby I Love You. Includerà anche filmati inediti di Aretha che canta Freeway of Love, I Knew You Were Waiting (for Me) e Sisters Are Doin’ It For Themselves.

“Aretha Franklin è stata una fonte di ispirazione per me sin da quando ero una bambina”, ha detto Erivo, che eseguirà anche canzoni dal catalogo di Franklin durante la serie. “La sua forza, passione e anima sono evidenti nella sua eredità, non solo come artista, ma come icona umanitaria e dei diritti civili”.

“Avere l’opportunità di dare vita alla sua eredità e mostrare la pienezza del suo essere, la sua umanità e brillantezza è un onore”, ha continuato. “Quello che so e ho imparato su ciò che la mia voce, come artista, può fare è stato fortemente influenzato da lei”

Genius: Aretha andrà in onda nella primavera del 2020.