‘Curon’, guarda il trailer della nuova serie italiana di Netflix

Supernatural drama: così è ufficialmente definita la nuova serie “made in Italy” di Netflix, Curon. Il mistero, del resto, è alla base della nuova produzione tricolore, in arrivo sulla piattaforma di streaming il prossimo 10 giugno.

La trama della serie ruota attorno ad Anna (Valeria Bilello), che torna a Curon, il paese di montagna in cui è nata, insieme ai figli, i gemelli adolescenti Mauro (Federico Russo) e Daria (Margherita Morchio). Ma la donna scompare all’improvviso: toccherà ai ragazzi indagare sulla sua sparizione. E sui tanti scheletri nascosti negli armadi di famiglia.

Diretta da Fabio Mollo (Il Sud è niente, Il padre d’Italia) e Lyda Patitucci (già regista di seconda unità per film come Veloce come il vento e Il primo re), Curon vede nel cast anche Luca Lionello, Anna Ferzetti e Max Malatesta, visto di recente in Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo. La scrittura degli episodi, sette in totale, è affidata a Ezio Abbate (Suburra – La serie, Diavoli), che figura come headwriter, affiancato da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, e Tommaso Matano.