Creative Arts Emmy Awards: ‘Adele One Night Only’, ‘The Beatles: Get Back’, ‘Stranger Things’, ‘Euphoria’ e ‘The White Lotus’ i più premiati

Il 3 e 4 settembre, al Microsoft Theater di Los Angeles, si sono tenute le premiazioni per i Primetime Creative Arts Emmy Awards, ovvero i premi che l’Academy of Television Arts & Sciences assegna per i migliori risultati artistici e tecnici, un anticipo di ciò che succederà alla cerimonia ufficiale del 12 settembre.

In una serata che in gran parte ha rispettato le aspettative dei bookmakers, hanno dominato, con 5 statuette, Adele One Night Only, lo speciale di Adele che ha anche trionfato come migliore speciale pre-registrato di fronte alla coppia Tony Bennett e Lady Gaga, The Beatles: Get Back, come miglior documentario e regia per un documentario, editing, sound mixing, sound editing, Euphoria, la pluri-premiata serie di Sam Levinson che si presentava con 13 differenti nomination, Stranger Things, la serie dei record dei Duffer Brothers che dopo aver resuscitato Running Up That Hill di Kate Bush si è aggiudicata la miglior supervisione musicale e The White Lotus, la serie ideata da Mike White, che ha ricevuto due statuette per il compositore Cristobal Tapia de Veer per miglior composizione e miglior tema sonoro.

Tra i grandi delusi troviamo Succession, che da tredici nomination ottiene solo una statuetta (per miglior casting), e Ted Lasso e The Marvelous Mrs. Maisel che escono a mani vuote nonostante le loro diciotto nomination totali.

Incetta di premi anche per la serie animata Arcane, il successo coreano Squid Game, le serie Barry e Only Murders in the Building con Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, il reality Love on the Spectrum U.S. e l’halftime show dell’ultimo Super Bowl di Dr. Dre con Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar e 50 Cent. Altri vincitori da segnalare sono Obama, come narratore di I parchi nazionali più belli del mondo, Lizzo, per il suo speciale Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, RuPaul’s Drag Race, Love, Death & Robots, Severance, Queer Eye e Last Week Tonight with John Oliver.

Con le loro rispettive vittorie, Adele e Eminem arrivano ad un solo trofeo di distanza dall’EGOT, una sorta di Grande Slam delle premiazioni americane (Emmy, Grammy, Oscar, Tony): ad entrambi manca solamente un Tony Award, il riconoscimento dedicato alle eccellenze teatrali.

Qui di seguito l’elenco di tutti i vincitori della serata:

Miglior programma d’animazione

Arcane, “When These Walls Come Tumbling Down” – Netflix

Migliore regia per uno speciale di varietà

Paul Dugdale, Adele: One Night Only – CBS

Migliore speciale di varietà (pre-registrato)

Adele: One Night Only – CBS

Miglior speciale di varietà (Live)

The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show Starring Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar And 50 Cent – NBC

Merito eccezionale nel documentario

When Claude Got Shot – PBS

Migliore sceneggiatura per un programma non-fiction

Mark Monroe, Lucy And Desi – Prime Video

Miglior documentario o speciale non-fiction

George Carlin’s American Dream – HBO/HBO Max

Miglior mix sonoro per un programma non-fiction o reality (Camera singola o multipla)

The Beatles: Get Back, Part 3: Days 17-22 – Disney+

Migliori direzione tecnica, riprese, controllo video per uno speciale

Adele: One Night Only – CBS

Migliori direzione tecnica, riprese, controllo video per una serie

Last Week Tonight with John Oliver, “Union Busting” – HBO/HBO Max

Miglior montaggio per un programma non-fiction

The Beatles: Get Back, Part 3: Days 17-22 – Disney+

Migliore serie o speciale non-fiction con presentatore

Stanley Tucci: Searching for Italy – CNN

Miglior presentatore per programma reality o di competizione

RuPaul, RuPaul’s Drag Race – VH1

Miglior casting per un programma reality Casting for a Reality Program

Love on the Spectrum U.S. – Netflix

Miglior montaggio per un programma reality unstructured

Love on the Spectrum U.S., Episodio 1 – Netflix

Miglior programma reality structured

Queer Eye – Netflix

Miglior montaggio sonoro per un programma non-fiction o reality (Camera singola o multipla)

The Beatles: Get Back, Part 3: Days 17-22 – Disney+

Migliore mix sonoro per una serie o speciale di varietà

Adele: One Night Only – CBS

Migliore regia per un programma documentario/non-fiction

The Beatles: Get Back, Part 3: Days 17-22 – Disney+

Migliore serie short form non-fiction o reality

Full Frontal with Samantha Bee Presents: Once Upon a Time In Late Night – TBS

Migliore serie short form comedy, drama o varietà

Carpool Karaoke: The Series – Apple TV+

Miglior programma animato shor form

Love, Death + Robots , “Jibaro” – Netflix

Migliore trucco per un programma di varietà, non-fiction o reality

Legendary, “Whorror House” – HBO/HBO Max

Migliore sceneggiatura per una serie di varietà

Last Week Tonight with John Oliver – HBO/HBO Max

Migliore docuserie o serie non-fiction

The Beatles: Get Back – Disney+

Migliori costumi per un programma di varietà, non-fiction o reality

We’re Here, “Evansville, Indiana” – HBO/HBO Max

Migliori scenografie per uno speciale di varietà

The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show Starring Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar And 50 Cent – NBC

Migliori scenografie per una serie di varietà, reality o competizione

RuPaul’s Drag Race, “Catwalk” – VH1

Migliore regia per un programma reality

Nneka Onuorah, Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls, “Naked” – Prime Video

Migliore montaggio per un programma reality o di competizione structured

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, “Naked” – Prime Video

Migliore programma reality unstructured

Love on the Spectrum U.S. – Netflix

Migliore risultato individuale nell’animazione Individual Achievement in Animation (Juried award)

Arcane, “The Boy Savior” – Netflix

Migliore composizione musicale per una serie o speciale documentario

Lucy And Desi – Prime Video

Migliore direzione musicale

The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show Starring Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar And 50 Cent – NBC

Migliore fotografia per una serie reality

Life Below Zero, “Fire In the Sky” – National Geographic

Migliore fotografia per un programma non-fiction

100 Foot Wave, “Chapter IV – Dancing with God” – HBO/HBO Max

Migliore coreografia per un programma di varietà o reality

Savage X Fenty Show Vol. 3, “Routine: Opening” – Prime Video

Migliore pubblicità

Teenage Dream – Sandy Hook Promise

Miglior narratore

Barack Obama, I parchi nazionali più belli del mondo, “A World Of Wonder” – Netflix

Miglior doppiaggio

Chadwick Boseman, What If…?, “What If… T’Challa Became a Star-Lord?” – Disney+

Migliori acconciature per un programma di varietà, non-fiction o reality

Annie Live! – NBC

Migliore design luci/direzione luci per uno speciale di varietà

Adele: One Night Only – CBS

Migliore design luci/direzione luci per una serie di varietà

The Voice, “Live Finale” – NBC

Miglior montaggio per un programma di varietà

A Black Lady Sketch Show, “Save My Edges, I’m a Donor!” – HBO/HBO Max

Migliore regia per una serie di varietà

Bridget Stokes, A Black Lady Sketch Show, “Save My Edges, I’m a Donor!” – HBO/HBO Max