Cos’è ‘Ciao, 2020!’, la parodia russa di un Capodanno tv italiano anni ’80 che è diventata virale

Potrebbe esservi arrivato via Whatsapp, o potreste averlo visto postato sui social: in pochissimo tempo Ciao, 2020! è schizzato nei top trend di YouTube. Cos’è? Una parodia russa degli show di Capodanno italiani anni ’80 by Vecherniy Urgant (Evening Urgant, il late show di Channel One, primo canale della tv di Stato). Si tratta di una trasmissione satirica di e con Ivan Urgant, conduttore di San Pietroburgo tra i più celebri in patria. E ora anche all’estero.



«Buonasera gentili spettatori, per tradizione oggi sarebbe dovuta uscire la puntata di Capodanno, ma per come è stato il 2020 abbiamo deciso di non girarla. Non c’era il desiderio, non c’era l’umore necessario, non ne avevamo le forze». La trasmissione, andata in onda il 30 dicembre, inizia con questa introduzione dalla regia, e continua :«Ma come riempire il vuoto che si è creato nel palinsesto? Quest’anno non siamo potuti andare all’estero, nessuno è potuto venire da noi, forse è il caso di dimenticare almeno per un attimo che siamo così separati, e ricordarci che siamo un solo grande Pianeta. Le fantastiche canzoni, il suono della lingua italiana, gli artisti italiani vi aiuteranno a migliorare l’umore e vi permetteranno di salutare questo 2020 a cuor leggero. Passo la parola ai colleghi italiani…».



Lo spettacolo, che sta a metà tra la parodia del varietà e del nostro Paese attraverso la riproduzione di stereotipi della tv commerciale anni ’80 e una satira sulla mania dei russi per l’Italia, canzoni melodiche vecchio stile comprese, è interamente girato nella nostra lingua: non soltanto i testi dei conduttori ma anche le pubblicità e, soprattutto, le canzoni adattate dagli artisti che le hanno scritte, a volte in un italiano improbabile nel senso ma perfetto a livello musicale. Altri brani sono state invece ripresi dalla realtà, come Mamma Maria dei Ricchi e Poveri eseguiti da un terzetto che si è esibito in una v versione techno.

In testa all’articolo trovate il video completo della trasmissione e qui sotto la scaletta:



01:30 Giovanni Urganti e Tutti Frutti – Cinque minuti

05:11 Niletto Niletti e Claudia Cocca – Crush

07:22 Alessandro Pallini

08:57 Jony – La Cometa

12:34 Ornella Buzzi

13:22 Arti e Asti – Bambina balla

17:43 Milanka e Gerolomo Paffuto

18:28 Crema de la soda – Piango al tecno

20:54 Gigi

23:05 La Dora – Innamorata

25:43 Pubblicità

27:25 Nicola Bascha con Danielle Milocchi – La Baldoria

30:03 Giorgio Criddi – Ragazza Copertina

31:41 Attrici della telenovela “Quatro putane”

34:16 Giovanni Dorni – Cicchi

36:28 Ida Galicci

37:02 Julia Ziverti – Credo

39:35 Enrico Carlacci

41:01 Piccolo Grandi (Little Big, già visti all’Eurovision)– Mamma Maria

46:55 Pippo il Secondo

49:47 La Soldinetta, Vittorio Isaia e Giovanni Urganti – Chiesi io al frassino