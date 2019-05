Come guardare l’Eurovision 2019

Torna puntuale come ogni anno l’Eurovision, che questa settimana decreterà il vincitore della sua 64esima edizione. Potete seguire l’evento, quest’anno in diretta da Tel Aviv, in televisione (digitale e satellite), ma anche in streaming in lingua originale sul canale YouTube ufficiale.

La prima e la seconda semifinale, in onda il 14 e il 16 maggio, sono trasmesse in diretta su Rai 4 (con il commento di Federico Russo e Ema Stokholma), mentre la finale sarà trasmessa in diretta su Rai 1 (questa volta con il commento di Federico Russo e Flavio Insinna). Ore 21.

La diretta streaming è disponibile, per tutte e tre le serate, sia su raiplay.it che sul canale YouTube dell’Eurovision, qui. Per gli amanti della radio invece, Ema Stokholma e Gino Castaldo commenteranno la finale in diretta sulle frequenze di Radio 2.