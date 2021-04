Ci sarà una seconda stagione della ‘Regina degli scacchi’?

«Sarebbe sciocco da parte mia adesso dire: “Non ci sarà mai una seconda stagione della Regina degli scacchi“». A parlare è Anya Taylor-Joy, star della miniserie dei record per cui ha vinto anche un Golden Globe, in un’intervista con Elle USA. «Poi magari quando avrò 40 anni, Scott (Frank, lo showrunner, nda) mi butterà lì: “Ehi, come ti senti a riguardo? Vuoi tornare a intepretare Beth Harmon?”».



Conclusione: l’attrice venticinquenne non esclude che le avventure della ragazza-genio della scacchiera possano avere un futuro. Per il quale nutre anche qualche speranza: «Vorrei che Beth iniziasse a fare le cose per divertirsi. Che andasse a prendere Benny (interpretato da Thomas Brodie-Sangster, nda) e passasse un po’ di tempo con lui in Russia, dove possono fare gli intellettuali snob insieme. E spero che lei abbia una fase à la Bowie», dice Anya.



Intanto prossimamente la vedremo in diversi progetti: da Last Night in Soho di Edgar Wright a The Northman di Robert Eggers. E vestirà i panni della Furiosa di Charlize Theron nel prequel di Mad Max: Fury Road.