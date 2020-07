Ci sarà una reunion di ‘Boris’?

«Nell’ultimo mese ho sognato Mattia Torre quindici volte. Sono cresciuto con lui, il più brillante di tutti. Il 19 Nicola Maccanico gli dedica la giornata su Sky e visto il successo di Boris su Netflix pensiamo a una piccola grande reunion per una serie breve con tutti i personaggi». Lo ha detto Lorenzo Mieli, amministratore delegato della società di produzione The Apartment, in un’intervista a Repubblica.

Boris, scritta da Giacomo Ciarrapico, il compianto Mattia Torre e Luca Vendruscolo, è andata in onda per la prima volta su Fox dal 2007 al 2010. Ed è diventata subito un cult assoluto, raccontando come mai nessuno prima storture della società e della cultura italiane attraverso la vita quotidiana sul bizzarro set di una fiction di livello Z, Gli occhi del cuore 2. Nel 2011 è arrivato il film. Ma da tempo i moltissimi fan speravano in un ritorno di René Ferretti, Stanis La Rochelle, Corinna Negri & C., ancora di più dopo la scomparsa di Torre il 19 luglio scorso e l’arrivo della serie su Netflix lo scorso maggio. Tanto che era nata una petizione, sostenuta da spettatori e interpreti, per la realizzazione di una quarta stagione. E forse ora, finalmente, ci siamo.

Nell’intervista Mieli ha anche parlato dei numerosi progetti in corso: ovviamente We Are Who We Are la prima serie di Luca Guadagnino, in arrivo a ottobre, ma anche Esterno notte, la serie di Marco Bellocchio sul rapimento Moro; Colt, western di Stefano Sollima dall’ultimo soggetto di Sergio Leone; il nuovo film (un thriller) e una serie (fantascienza distopica) dei Fratelli D’Innocenzo; il nuovo lungometraggio di Ginevra Elkann. E la terza stagione dell’Amica geniale che, a quanto pare, non sarà diretta da Saverio Costanzo.