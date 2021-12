Chris Noth, aka Mr. Big, accusato di molestie sessuali: arriva il commento di Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker finalmente si pronuncia sul nuovo scandalo che ha travolto Hollywood. Ovvero le accuse di molestie, mosse da tre diverse donne, contro il “suo” Mr. Big, ovvero l’attore Chris Noth.

Dopo l’uscita dalla serie (ma non spoileriamo oltre), di cui è ora in onda il reboot And Just Like That…, Noth è ora finito nella lista nera dell’industry: è già stato scaricato dalla sua agenzia e “licenziato” dal set della nuova serie che avrebbe dovuto girare, The Equalizer.

E ora arriva la posizione più attesa: quella delle colleghe di Sex and the City – con Parker ci sono Cynthia Nixon e Kristin Davis – in merito alla questione.

«Siamo profondamente addolorate per queste accuse contro Chris Noth», si legge nel comunicato congiunto delle tre attrici, diffuso sul profilo Instagram di Nixon. «Supportiamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro dolorose esperienze. Sappiamo che è un passo molto difficile da fare, e le stimiamo molto per questo».

Noth ha dichiarato che le accuse rivolte contro di lui sono «categoricamente false» e che «non è un caso che avvengano proprio in questo preciso momento».

E ha aggiunto: «Quello è un confine che non ho mai superato: le mie relazioni sessuali sono state sempre tutte consensuali. Non ho mai molestato quelle donne».

I nuovi episodi di And Just Like That… sono attualmente in onda da noi su Sky e NOW.