Chiara Ferragni e Fedez: in arrivo un docu-reality tra le Kardashian e ‘Casa Vianello’

Arriva il docu-reality dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez starebbero lavorando a una serie per Amazon Prime Video. Lo ha annunciato stamattina il giornalista Santo Pirrotta nella sua rubrica Un Santo in paradiso, all’interno del programma Ogni mattina su Tv8. Il progetto è ancora top secret, anzi: chiunque ne parli sarebbe costretto a pagare una “penale salatissima”.

Non si sa ancora molto, dunque, ma Pirrotta dice che la coppia sta già venendo ripresa da telecamere piazzate nell’appartamento di Milano, sulle auto, ovunque vadano. Fedez, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe già lasciato andare a qualche sfuriata, mentre Chiara Ferragni «è tranquillissima».

La serie dovrebbe andare in onda su Amazon Prime Video, network per il quale Fedez ha girato la prima stagione di Celebrity Hunted e che ha distribuito il documentario Chiara Ferragni – Unposted, presentato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2019.

La docuserie dei Ferragnez si collocherebbe a metà strada tra Keeping Up with the Kardashians, il reality che ha fatto la fortuna di Kim & Co., e Casa Vianello, il classico con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini che ha ficcato il naso (seppur in modo più “fictionesco”) dentro una delle coppie più amate dello spettacolo nostrano. Un progetto, quello di Ferragni e Fedez, “soffiato” a Francesco Totti e Ilary Blasi: il loro Casa Totti, che – si dice – sarebbe dovuto arrivare proprio su Amazon, non ha mai visto la luce.

Ecco l’annuncio della serie a Ogni mattina: