‘Chiamami ancora amore’: in esclusiva la clip della nuova serie Rai sulle note di Jeff Buckley

Sono già disponibili su RaiPlay i primi due episodi di Chiamami ancora amore, miniserie in tre puntate in totale che poi arriverà su Rai 1 da lunedì 3 maggio. Diretta da Gianluca Maria Tavarelli (Un amore e Qui non è il paradiso al cinema, Il giovane Montalbano e Non mentire in tv), è interpretata da Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi.

In questa clip in esclusiva per Rolling Stone, vediamo Enrico (Liberati) dire ad Anna (Scarano), su sottofondo di Jeff Buckley: «Possiamo ancora sistemare le cose, possiamo ancora aggiustare tutto». La serie racconta infatti, a ritroso, la storia di una coppia che si è amata tanto e che poi è arrivata ad odiarsi, fino alla separazione. Tra umiliazioni e vendette presenti, che portano gli assistenti sociali a valutare la loro capacità genitoriale nei confronti del figlio, si torna indietro nel tempo, quando i due si sono innamorati.

Creata da Giacomo Bendotti, fumettista e sceneggiatore (L’attesa di Piero Messina, Una storia senza nome di Roberto Andò), Chiamami ancora amore è prodotta da Indigo con Rai Fiction.