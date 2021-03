Chi è Vittoria Ceretti, stasera sul palco di Sanremo 2021

Bresciana, 23 anni ancora da compiere (il 7 giugno), Vittoria Ceretti è una delle top model italiane più richieste al mondo. E sarà la co-conduttrice, al fianco di Amadeus e Fiorello, sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 4 marzo dedicata ai duetti. Fuori Naomi Campbell (per problemi logistici legati alla pandemia), dentro una delle modelle più gettonate della nuova generazione.

Il suo debutto è avvenuto a 14 anni, per poi diventare un nome richiestissimo da brand come Dolce & Gabbana, Armani e Versace, fino ad essere eletta musa di Karl Lagerfeld, il compianto direttore creativo di Chanel, e una delle “sette meraviglie del mondo” ritratte da Vogue America su una cover del 2018.

Sanremo 2021 è il suo esordio televisivo. «Quando mostravo le sue foto dicevano che aveva una bellezza troppo classica, caratteristica che per me era e rimane la sua forza», ha dichiarato a Vogue Piergiorgio Del Moro, il casting director che l’ha scoperta. «Il fatto d’incarnare tutti gli archetipi dell’italianità più cinematografica: un po’ la Monica Bellucci di Richard Avedon, un po’ Virna Lisi, un po’ Monica Vitti. Una beltà-nazione, come la Marianne per la Francia».

È il volto che raccoglie il testimone di colleghe come Mariacarla Boscono e Bianca Balti, e Amadeus dice di averla scelta proprio perché, come Matilda De Angelis, definisce al meglio la nuova generazione di donne italiane. La musica, per Ceretti, è pure in famiglia: a giugno 2020 ha sposato a Ibiza Matteo Milleri, deejay del duo Tale of Us.