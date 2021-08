Che succede tra Jennifer Aniston e David Schwimmer?

Prima le dichiarazioni durante la reunion di Friends: «Avevo una grossa cotta per Jen», aveva detto David Schwimmer. «Era reciproco», aveva aggiunto Jennifer Aniston. Eppure i due giurano non sia mai successo niente. «Eravamo attratti l’uno dall’altro, ma sembravamo due navi destinate a non incrociarsi mai: uno dei due era sempre impegnato in un’altra relazione. Non abbiamo mai oltrepassato quel limite», aveva spiegato l’attore. «Il bello è stato che, qualunque sensazione provassimo, abbiamo incanalato tutto in Ross e Rachel e penso che forse sia per questo che ha funzionato in quel modo», aveva concluso lei.



Poi le foto con il merchandise per promuovere la reunion sui social, immagini di aragoste comprese. E infine il gossip scatenato da Closer: David e Jennifer si stanno frequentando. Lo avrebbe rivelato una fonte al tabloid: «Dopo l’evento di Friends, è diventato chiaro che ricordare il passato aveva suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles». E ancora: «Hanno passato del tempo a casa di Jen, dove lei preparava cene alla sera, e si sono divertiti insieme, chiacchierando e ridendo. Sono stati anche visti bere vino, immersi in una conversazione, mentre passeggiavano in uno dei vigneti preferiti di Jen a Santa Barbara, era ovvio che ci fosse molta intesa tra loro».



Tanto è bastato per far impazzire i fan di Ross e Rachel, che da oltre 25 anni sperano di vedere i loro interpreti insieme anche nella realtà. Dopo il celeberrimo divorzio da Brad Pitt, Aniston nel 2017 si è separata che dal secondo marito Justin Theroux. E lo stesso vale per Schwimmer che si è lasciato con la moglie.



Dopo che ieri l’indiscrezione di una relazione ha preso piede però, un rappresentante dell’attore ha detto a HuffPost UK e all’Indipendent che le voci sulla presunta storia d’amore non sono vere.



Anche il portavoce di Jennifer Aniston ha smentito i rumors. Inoltre Us Weekly ha dedicato il suo nuovo numero alla vita sentimentale dell’attrice, con un insider pronto a sostenere che Aniston stia cercando il suo prossimo fidanzato al di fuori del mondo dello spettacolo. «Alla fine, dopo molte riflessioni, Jen ha deciso di lasciarsi andare e ricominciare ad aprirsi», ha detto la fonte. «Ma è molto più interessata a persone “normali” rispetto a molti tipi appariscenti e spacconi che stanno a Hollywood. Quello che cerca sopra ogni cosa in questi giorni sono gentilezza, umorismo e bell’aspetto, ovviamente, ma più di ogni altra cosa la chimica».